Бывшему депутату Рады советовали нанять охрану перед покушением

Mash: экс-нардепу Украины Олегу Цареву советовали нанять охрану перед покушением

Друзья и родственники бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева убеждали его нанять охрану перед покушением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, политик не воспринимал всерьез подобные советы и всегда ходил один. Сейчас у его палаты усилена охрана — там работают сотрудники ФСБ.

О том, что на экс-нардепа было совершено покушение возле его дома в Ялте, стало известно утром 27 октября. К моменту приезда врачей скорой помощи он находился без сознания, его доставили в больницу с большой потерей крови.

Как стало известно позже, в политика стреляли дважды. Расследованием покушения занимаются сотрудники ФСБ.