Noize MC избавился от оставшегося в России автомобиля

Рэпер Noize MC продал свой внедорожник Toyota RAV 4 фотографу из Магадана

Уехавший из России музыкант Иван Алексеев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), более известный под псевдонимом Noize MC, избавился от оставшегося в стране автомобиля. О продаже принадлежавшего рэперу внедорожника сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет об автомобиле Toyota RAV 4 — за десять лет Алексеев проехал на нем около 60 тысяч километров. Эту машину 2013 года выпуска артист продал перекупщикам за 2,1 миллиона рублей. Теперь, по данным Shot, внедорожник принадлежит фотографу из Магадана.

Noize MC уехал из России в Литву в 2021 году после того, как Следственный комитет начал проверку его творчества на «пропаганду негативного отношения к полицейским и попытку реабилитации нацизма». Сразу после этого Алексеев начал избавляться от имущества в стране — в том числе он ликвидировал свою главную компанию ООО NOIZ и ИП, через которую получал деньги от рекламы и концертов.

Ранее артист рассказал о своей жизни после отъезда из России. Артист отметил, что скучает по близким, которые остались в стране и с которыми он не сможет встретиться в ближайшее время. Однако к местам, где давно не был, Алексеев практически не тоскует.

