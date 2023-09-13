Noize MC рассказал о своей жизни после отъезда из России
Российский рэп-исполнитель Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC (внесен Минюстом в реестр иноагентов), рассказал о своей жизни после отъезда из России. Об этом он сообщил в интервью литературному критику Галине Юзефович, доступном на YouTube.
Артист отметил, что скучает по близким, которые остались в стране и с которыми он не сможет встретиться в ближайшее время. «По людям — да, тем, с кем я не могу увидеться. По местам — каким-то образом нет», — признался музыкант.
Noize MC добавил, что считает свое решение переехать за границу правильным, так как, по его мнению, после признания иноагентом он бы испытывал трудности, продолжая заниматься творчеством в России.
Артист также напомнил, что из трех десятков концертов, которые были запланированы на осень 2021 года, он смог выступить лишь на четырех, которые состоялись в небольших клубах: на крупные государственные площадки рэпера не пускали.
18 ноября прошлого года Минюст России признал Ивана Алексеева физлицом-иноагентом. Одной из причин данного решения указано осуществление политической деятельности, а в сведениях об иностранных источниках — Украина.
В мае 2023-го в отношении Noize MC завели дело об отсутствии маркировки иноагента.
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