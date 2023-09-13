Noize MC рассказал о своей жизни после отъезда из России

Noize MC признался, что скучает по близким после отъезда из России

Российский рэп-исполнитель Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC (внесен Минюстом в реестр иноагентов), рассказал о своей жизни после отъезда из России. Об этом он сообщил в интервью литературному критику Галине Юзефович, доступном на YouTube.

Артист отметил, что скучает по близким, которые остались в стране и с которыми он не сможет встретиться в ближайшее время. «По людям — да, тем, с кем я не могу увидеться. По местам — каким-то образом нет», — признался музыкант.

Noize MC добавил, что считает свое решение переехать за границу правильным, так как, по его мнению, после признания иноагентом он бы испытывал трудности, продолжая заниматься творчеством в России.

Артист также напомнил, что из трех десятков концертов, которые были запланированы на осень 2021 года, он смог выступить лишь на четырех, которые состоялись в небольших клубах: на крупные государственные площадки рэпера не пускали.

18 ноября прошлого года Минюст России признал Ивана Алексеева физлицом-иноагентом. Одной из причин данного решения указано осуществление политической деятельности, а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

В мае 2023-го в отношении Noize MC завели дело об отсутствии маркировки иноагента.

Ранее российский певец Александр Буйнов рассказал, что ему удалось сохранить дружбу с Аллой Пугачевой после ее переезда в Израиль осенью прошлого года.