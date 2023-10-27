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12:44, 27 октября 2023Из жизни

Олень ворвался в ресторан через окно и попал на видео

В США олень ворвался в ресторан через окно и покинул его через черный ход

В США олень прервал ланч в сетевом ресторане, запрыгнув в окно, и попал на видео. Об этом сообщает Associated Press.

В городе Белуа, штат Висконсин, олень днем ворвался в сетевой ресторан Noodles & Company. Визит животного попал на камеры видеонаблюдения. Олень запрыгнул в обеденный зал через окно на фасаде здания, распугав посетителей. После этого он спокойно прошел через кухню и покинул заведение через черный ход, дверь которого открыл один из сотрудников.

В ходе инцидента никто из посетителей и персонала не пострадал. Ресторан временно закрыли после визита животного, чтобы провести уборку и дезинфекцию. После открытия Noodles & Company ввел специальное предложение в память о визите оленя «2 Buck Mac & Cheese». Сотрудники ресторана использовали игру слов в названии спецпреложения. Прямой перевод фразы — это «Мак-н-чиз за два бакса», однако слово «buck» также может означать «рог».

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      Антонина Черташ
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