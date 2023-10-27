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11:04, 27 октября 2023Наука и техника

Опасность снарядов с белым фосфором объяснили

Эксперт Кнутов сообщил, что применение снарядов с белым фосфором вызывает пожары

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Применение снарядов с белым фосфором вызывает пожары и ведет к большому количеству жертв среди мирного населения. Опасность боеприпасов объяснил директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

«Боеприпасы с белым фосфором относятся к запрещенным, потому что у них очень высокая температура горения, при попадании на кожу их очень трудно затушить. Ожоги настолько страшные, что фактически они прожигают человеческое тело насквозь. Поэтому, как правило, ранения после применения белого фосфора настолько тяжелые, что выживаемость крайне низкая», — сказал эксперт.

Кнутов отметил, что высокая температура горения белого фосфора способствует воспламенению других горючих веществ, вызывая пожары. Кнутов подчеркнул, что применение боеприпасов с белым фосфором в плотной застройке с большим количеством населения ведет к большим жертвам.

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Ранее глава дипмиссии Палестины в ООН Ибрагим Крайши обвинил Израиль в использовании белого фосфора при ударах по сектору Газа.

13 октября военный эксперт Дмитрий Корнев сообщил, что снаряды с белым фосфором неизбирательны и поражают огромную территорию. Он отметил, что вещество из боеприпасов въедается в кожу при попадании.

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      Даниил Иринин
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