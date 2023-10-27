Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

Экономисты раскрыли последствия повышения ключевой ставки ЦБ до 15 % годовых

Опрошенные «Известиями» эксперты раскрыли последствия повышения Центробанком ключевой ставки до 15 процентов годовых. По их мнению, ситуация окажет влияние на курс валюты, рынок ценных бумаг и сферу недвижимости в России.

Что касается инвестиций, ожидается проседание в цене облигаций с фиксированным купоном, отметил руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов. Ставка по «длинным» облигациям федерального займа (ОФЗ) может вырасти с 12,5 до 13 процентов годовых.

В сфере акций российских компаний изменений не произойдет, в основном в силу того, что они зависят не столько от ставки регулятора, сколько от иных факторов, таких как дивиденды компаний, геополитические события, настроения инвесторов, добавил специалист.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал рост дисконта при продаже недвижимости на вторичном рынке, еще в свете прошлых повышений наблюдалось охлаждение спроса. Собственники, по его словам, предпочтут либо снижать цену в случае срочной продажи, либо пережидать период высоких ставок, сдавая жилье в аренду.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин заявил, что решение Центробанка позволит укрепить курс рубля в отношении к западным валютам, сейчас он снизился до 92,65 рубля за доллар на фоне повышения ключевой ставки.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков спрогнозировал повышение ставки в пределах одного процентного пункта в текущем году в силу того, что сдерживание инфляции является основным приоритетом Банка России.

Ранее директор по взаимодействию с инвесторами девелопера «А101» Анатолий Клинков предсказал, что льготную ипотеку на общих условиях могут отменить в середине 2024 года из-за решения Центробанка повысить ключевую ставку.

27 октября ЦБ поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. Затем был обновлен прогноз по росту ипотечного кредитования в 2023 году — показатель повысили с 17-21 процента до 24-27 процентов.