Российского физика приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил физика Губанова к 12 годам колонии за госизмену

Московский городской суд приговорил 66-летнего физика Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

Доцента Московского физико-технического института (МФТИ) и начальника отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Процесс в отношении ученого шел в закрытом режиме, потому что материалы уголовного дела засекречены.

Гособвинение запрашивало для ученого 13 лет колонии строгого режима.

Губанов был автором нескольких научных разработок в сфере проектирования гиперзвуковых ракет. На этом фоне он должен был подписать форму, в которой обязывался не обсуждать детали своей научно-практической деятельности с посторонними. В ФСБ заявляют, что ученый обязательства нарушил и выдал «иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственную тайну», ставшую ему известной «по службе, работе или учебе».

Физик был задержан и отправлен в СИЗО в декабре 2020 года.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 71-летнего профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ Валерия Голубкина по аналогичной статье. Голубкин был подчиненным Губанова.