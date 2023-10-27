Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Маматов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов умер в возрасте 86 лет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

СБР выразил соболезнования родным и близким Маматова, отметив его вклад в развитие и популяризацию биатлона в стране. О причинах смерти в организации не сообщили.

Маматов дважды выигрывал Олимпийские игры в эстафетных гонках — в Гренобле в 1968-м и в Саппоро в 1972-м. Также он четырежды побеждал на чемпионатах мира и по одному разу уезжал с первенств планеты с серебром и бронзой.