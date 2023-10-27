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07:59, 27 октября 2023Россия

В Крыму анонсировали новый иск против Украины

Депутат Трофимов анонсировал иск против Украины за энергоблокаду

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов анонсировал новый иск против Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Трофимов заявил, что новый иск Крыма к властям Украины о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Он добавил, что сейчас ведется работа по подготовке иска.

По словам Трофимова, также в настоящее время идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в рамках судебного процесса на полуострове определят полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, устроенной Украиной.

В июле Трофимов рассказал, что ущерб Крыму от водной блокады Украиной может составить более одного триллиона рублей.

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      Марина Совина
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