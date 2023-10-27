В Крыму анонсировали новый иск против Украины
Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов анонсировал новый иск против Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Трофимов заявил, что новый иск Крыма к властям Украины о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Он добавил, что сейчас ведется работа по подготовке иска.
По словам Трофимова, также в настоящее время идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в рамках судебного процесса на полуострове определят полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, устроенной Украиной.
В июле Трофимов рассказал, что ущерб Крыму от водной блокады Украиной может составить более одного триллиона рублей.