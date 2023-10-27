В Крыму анонсировали новый иск против Украины

Депутат Трофимов анонсировал иск против Украины за энергоблокаду

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов анонсировал новый иск против Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Трофимов заявил, что новый иск Крыма к властям Украины о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Он добавил, что сейчас ведется работа по подготовке иска.

По словам Трофимова, также в настоящее время идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в рамках судебного процесса на полуострове определят полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, устроенной Украиной.

В июле Трофимов рассказал, что ущерб Крыму от водной блокады Украиной может составить более одного триллиона рублей.