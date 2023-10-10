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07:51, 10 октября 2023Россия

В Крыму раскроют причастных к украинской водной блокаде

Константинов обещал огласить список причастных к украинской водной блокаде Крыма

Фото: Unsplash

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в рамках судебного процесса на полуострове определят полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, устроенной Украиной. Об этом передает РИА Новости.

Константинов уточнил, что речь в иске шла об ответственности в преступных действиях против Крыма со стороны Украины. Однако он обещал огласить список причастных к украинской водной блокаде полуострова. «Полный список определит суд», — отметил он.

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