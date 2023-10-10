В Крыму раскроют причастных к украинской водной блокаде

Константинов обещал огласить список причастных к украинской водной блокаде Крыма

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в рамках судебного процесса на полуострове определят полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, устроенной Украиной. Об этом передает РИА Новости.

Константинов уточнил, что речь в иске шла об ответственности в преступных действиях против Крыма со стороны Украины. Однако он обещал огласить список причастных к украинской водной блокаде полуострова. «Полный список определит суд», — отметил он.