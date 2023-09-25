Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:14, 25 сентября 2023Россия

В Крыму потребуют компенсацию от Украины за водную блокаду

Константинов: жителям Крыма потребуют компенсацию от Украины за водную блокаду

Фото: Unsplash

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти в судебном порядке потребуют от Украины признать право крымчан на компенсацию морального вреда от водной блокады. Соответствующий документ уже разрабатывает Общественная палата республики, передает РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что крымчане смогут доказать в суде свою правоту. По его мнению, действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными, поскольку Киев стремился оставить полуостров без воды.

В июле глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что ущерб Крыму от водной блокады Украиной может составить более одного триллиона рублей.

Ранее Крым уже пережил водную блокаду. Когда полуостров вошел в состав России, украинские власти перекрыли подачу пресной воды через Северо-Крымский канал. Его открыли только в 2022 году во время спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведчук назвал три условия урегулирования на Украине. Что оппозиционный политик предлагает Зеленскому и Западу?

    Задержанного сына экс-президента Армении арестовали на месяц

    В Подмосковном лесу нашли трехметрового питона

    Молдавия предложила «Газпрому» простить ей долги за газ

    Изменившие возлюбленным люди объяснили причины неверности

    Одно уведомление на телефоне парня озадачило пользователей сети

    Вирусолог перечислил группы риска из-за нового штамма «пирола»

    В самой пророссийской стране ЕС выступили за прекращение военной помощи Украине

    Стало известно о планах России расследовать диверсии на «Северных потоках»

    В КНДР ответили на критику укрепления связей Пхеньяна и Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости