В Крыму потребуют компенсацию от Украины за водную блокаду

Константинов: жителям Крыма потребуют компенсацию от Украины за водную блокаду

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти в судебном порядке потребуют от Украины признать право крымчан на компенсацию морального вреда от водной блокады. Соответствующий документ уже разрабатывает Общественная палата республики, передает РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что крымчане смогут доказать в суде свою правоту. По его мнению, действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными, поскольку Киев стремился оставить полуостров без воды.

В июле глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что ущерб Крыму от водной блокады Украиной может составить более одного триллиона рублей.

Ранее Крым уже пережил водную блокаду. Когда полуостров вошел в состав России, украинские власти перекрыли подачу пресной воды через Северо-Крымский канал. Его открыли только в 2022 году во время спецоперации.