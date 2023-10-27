В Крыму высказались о покушении на Царева

Советник Аксенова Крючков призвал не распространять слухи о покушении на Царева

Россиянам следует дождаться официальной информации о состоянии общественного деятеля Олега Царева и не распространять слухи о возможном покушении на него. Так в Telegram-канале о ситуации высказался советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

Крючков попросил у журналистов не направлять ему запросы о ситуации с Царевым. «По Цареву. Коллеги, не обрывайте телефон. Дождитесь официальной информации ведомств», — призвал он.

Олег Царев — бизнесмен, депутат IV, V, VI и VII cозывов Верховной рады Украины, где входил в считавшуюся пророссийской «Партию Регионов». В 2014 году политик выступил против Евромайдана. Позже он стал первым спикером парламента Новороссии, а в 2015 году переехал в Россию, где продолжил вести бизнес и общественную деятельность.

27 октября стало известно, что в Ялте неизвестные совершили покушение на бывшего депутата возле его дома.