В РФС оценили возможность участия сборной России в ЧМ-2026

Вице-президент РФС Соловьев не видит возможностей для участия сборной в ЧМ-2026

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев оценил шансы сборной страны принять участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Он отметил, что не видит для этого объективных возможностей. «В жизни есть место чуду», — добавил Соловьев.

Функционер также высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. «Моя позиция предельно проста. Если нас не ждут в УЕФА, не можем находиться в подвешенном состоянии, надо искать варианты. Возможно, нас не ждут в Азии. Но давайте зададим вопрос и услышим ответ», — отметил он.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и Евро-2024.