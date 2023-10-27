В РФС ответили на вопрос о финансировании со стороны УЕФА

Генсек РФС Митрофанов сообщил, что союз продолжает получать деньги от УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о продолжении финансирования со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его цитирует ТАСС.

«Мы получаем от УЕФА деньги по программе "Хет-трик", ежегодно отчитываемся. Там есть небольшая фиксированная часть, есть часть за выполнение инициатив, есть часть инвестиционная. Мы все три части получаем», — сообщил генсек. Он добавил, что РФС получает 5 миллионов евро каждый год, при этом организация платит членский взнос в размере 250 швейцарских франков в год.

Программа «Хет-трик» была создана для оказания финансовой поддержки ассоциациям-членам УЕФА для развития футбола на всех уровнях.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.