Более 10 человек пострадали в пожаре в российском административном здании

В административном здании в Якутске произошел пожар, пострадали более 10 человек

В семиэтажном административном здании в Якутске произошел крупный пожар, в результате которого пострадали одиннадцать человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале.

Там уточнили, что госпитализированы четыре человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Шесть пострадавших в легкой степени тяжести отказались от госпитализации, им оказана медицинская помощь на месте. Одного человека спасти не удалось.

Пожар ликвидировали 60 специалистов и 11 единиц техники на площади 180 квадратных метров.

Ранее в октябре мощный пожар произошел на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону. Сначала площадь пожара составляла 400 квадратных метров, позже увеличилась до 500.