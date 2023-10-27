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13:38, 27 октября 2023Мир

В Стамбуле прогремел взрыв

DHA: в Стамбуле в районе Багджылар прогремел взрыв, пострадали пять человек

Кадр: DHA

В Стамбуле в районе Багджылар прогремел взрыв, после которого начался пожар. Об этом пишет агентство DHA.

«По предварительным данным, пострадали пять человек» — сказано в публикации.

Уточняется, что взрыв прозвучал в помещении, используемом одним из предприятий. Причина случившегося пока неизвестна.

Ранее в этот же день взрыв произошел на борту сухогруза в турецком заливе Фетхие на юге страны. В момент инцидента судно Serenity Ac под флагом Ниуэ стояло на якоре возле острова Фетхие.

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      Анастасия Заикина
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