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00:53, 28 октября 2023Россия

В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что в Генассамблее возобладал здравый смысл
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Генеральной Ассамблеей ближневосточной резолюции, отметив, что в организации возобладали здравый смысл и справедливость, сообщает ТАСС.

«Это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма», — заявил российский дипломат.

Ранее стало известно, что за принятие резолюции арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться. При этом ГА ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС».

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, в свою очередь, обвинил организацию в потере легитимности и актуальности. Он подчеркнул, что еврейское государство не намерено бездействовать и позволить ХАМАС перевооружиться и совершить новые нападения.

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      Марина Совина
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