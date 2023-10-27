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00:16, 28 октября 2023Мир

Израиль обвинил ООН в потере легитимности

Постпред Израиля в ООН Эрдан обвинил организацию в потере легитимности
Гилад Эрдан

Гилад Эрдан. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан прокомментировал принятие ГА ООН резолюции арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, обвинив организацию в потере легитимности, сообщает РИА Новости.

«Мы все стали свидетелями, что у ООН больше нет ни грамма легитимности или актуальности. Эта организация была создана с целью предотвращения зверств», — заявил он, добавив, что в настоящее время можно наблюдать обратную картину.

По словам дипломата, в то время, как Израиль столкнулся с крупнейшей резней со времен Холокоста, ему пытаются запретить защищать себя. Эрдан отметил, что еврейское государство не намерено бездействовать и позволить ХАМАС перевооружиться и совершить новые нападения.

Ранее стало известно, что за принятие резолюции проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться. При этом ГА ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС».

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      Марина Совина
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