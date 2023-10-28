Дело оставившего Крымский мост без защиты офицера поступило в суд

Дело оставившего Крымский мост без защиты полковника Волкова поступило в суд

Дело оставившего Крымский мост без защиты полковника Росгвардии Сергея Волкова поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

При этом, по данным издания, судья по делу офицера Волкова пока так и не определен. Ожидается, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

В чем обвиняют полковника Волкова? Как выяснило следствие, в 2020 году Росгвардия должна была приобрести для защиты Крымского моста два радиолокационных комплекса. Однако Волков приступил к выполнению задачи в конце сентября, накануне закрытия финансового года, из-за чего выделенные на покупку деньги могли вернуть обратно в бюджет. Помимо этого, действия полковника могли привести к срыву исполнения поручения президента России Владимира Путина по Крымскому мосту. В связи с этим Волков поручил купить два комплекса «Орел-БПЛА», при этом зная, что они имеют худшие технические характеристики, чем было предусмотрено техническим заданием.

Ущерб от действий Волкова оценивается в 395 миллионов рублей. Офицер не признает вину и утверждает, что не мог повлиять ни на предмет закупки, ни на закупочную стоимость.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате нападения была повреждена автомобильная часть постройки. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил участие Службы безопасности страны в двух атаках на объект инфраструктуры.