Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 28 октября 2023Силовые структуры

Дело оставившего Крымский мост без защиты офицера поступило в суд

Дело оставившего Крымский мост без защиты полковника Волкова поступило в суд

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Дело оставившего Крымский мост без защиты полковника Росгвардии Сергея Волкова поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

При этом, по данным издания, судья по делу офицера Волкова пока так и не определен. Ожидается, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

В чем обвиняют полковника Волкова?

Как выяснило следствие, в 2020 году Росгвардия должна была приобрести для защиты Крымского моста два радиолокационных комплекса. Однако Волков приступил к выполнению задачи в конце сентября, накануне закрытия финансового года, из-за чего выделенные на покупку деньги могли вернуть обратно в бюджет. Помимо этого, действия полковника могли привести к срыву исполнения поручения президента России Владимира Путина по Крымскому мосту.

В связи с этим Волков поручил купить два комплекса «Орел-БПЛА», при этом зная, что они имеют худшие технические характеристики, чем было предусмотрено техническим заданием.

Ущерб от действий Волкова оценивается в 395 миллионов рублей. Офицер не признает вину и утверждает, что не мог повлиять ни на предмет закупки, ни на закупочную стоимость.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате нападения была повреждена автомобильная часть постройки. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил участие Службы безопасности страны в двух атаках на объект инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили об одерживаемой Россией победе над ВСУ

      Появились подробности о мощном пожаре в здании российской гостиницы

      В Германии заявили о сбывающемся предсказании Путина по Украине

      Галкин спел песню Цоя перед иностранной публикой и попал на видео

      Мощный пожар полностью охватил здание российской гостиницы и попал на видео

      Олимпийский чемпион из России высказался о санкциях МОК

      Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из состояния безумия

      Массовый конфликт произошел в московском кафе

      Дело оставившего Крымский мост без защиты офицера поступило в суд

      СКР начал проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости