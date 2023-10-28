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23:51, 28 октября 2023Мир

Египет заявил о препятствиях доставкам помощи в Газу со стороны Израиля

МИД Египта: Израиль препятствует доставкам гуманитарной помощи в сектор Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что Израиль создает препятствия процессу доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дипломат отметил, что Египет «не жалеет и не пожалеет» никаких усилий для обеспечения быстрой доставки чрезвычайной помощи в Газу, однако «препятствия, создаваемые Израилем, затрудняют поступление гумпомощи».

Ранее в Палестине сообщили об отказе Израиля включить мобильную связь в секторе Газа. Как рассказал министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр, свое решение израильская сторона не стала менять даже после проверок, проведенных международными организациями.

Ранее Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт и Марокко призвали Совет Безопасности ООН обязать Израиль и ХАМАС прекратить огонь. Они также выступили против перемещения палестинского народа за пределы его земель и отвергли попытки решения проблемы за счет палестинцев и других народов региона.

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      Екатерина Подвигина
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