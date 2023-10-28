В Палестине сообщили об отказе Израиля включить мобильную связь в секторе Газа

Садр: Израиль отказался включить связь и интернет в Газе, отключенные им вручную

Израиль отказался восстановить мобильную связь и интернет-услуги в Газе, которые ранее отключил вручную. Об этом рассказал министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр в разговоре с РИА Новости.

Он указал, что свое решение израильская сторона не стала менять даже после проверок, проведенных международными организациями. Министр призвал оказать давление на Тель-Авив, чтобы он подключил связь и интернет в секторе Газа, которые требуются для оказания помощи. «Это отвратительное преступление, подпадающее под категорию преступлений против человечности, поскольку в случае войны запрещено полностью отключать сети связи и интернет», — заявил Садр.

Уточняется, что связь в регионе отключили, чтобы не было возможности попросить о помощи.

Ранее представитель палестинского общества Красного Полумесяца сообщил о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира. По его словам, скорая помощь не может принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи, а машины, которые уже находятся на вызовах, также не имеют возможности выйти на связь.