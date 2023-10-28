Лавров высказался об эгоизме Запада и лопнувшем из-за него терпении России

Глава МИД РФ Лавров: эгоизм Запада привел к тому, что терпение России лопнуло

Эгоизм Запада привел к тому, что терпение России лопнуло. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

Министр объяснил, что Россия долгие годы терпела и предлагала заключить соглашения о том, что никто не будет расширять военные блоки. Таким образом, безопасность будет достигаться другими путями.

При этом Запад не шел на диалог, упрекнул Лавров. Он отметил, что западные политики продвигали свои эгоистичные интересы в отношении Украины, создавая таким образом инструмент агрессии против России. Это нарушает обязательства, касающиеся нерасширения НАТО.

«Эта эгоистичная линия, она, конечно же, не могла не привести в конечном итоге к тому, что у нас терпение лопнуло», — высказался глава МИД.

Ранее Лавров заявил о желании защитить Центральную Азию от стран с «нечистыми» планами. «Никто не запрещает выбирать партнеров, но, когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов», — объяснил Лавров.