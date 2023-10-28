Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 28 октября 2023Россия

Москвичка лишилась соска из-за халатности врачей

Врачи московской клиники удалили пациентке две груди вместо одной

Фото: Gumpanat / Shutterstock / Fotodom

47-летняя жительница Москвы решилась на удаление груди, чтобы обезопасить себя от рака, и лишилась соска из-за халатности врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам москвички по имени Альбина, в 2016 году она перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли в груди. Женщина добавила, что недавно у нее случился рецидив.

Альбина обратилась к онкологу-маммологу Рано Азимовой. По словам москвички, хирург порекомендовала ей заменить на импланты сразу две молочные железы, одна из которых была здоровой. Как заявила Азимова, если этого не сделать, во второй груди пациентки может развиться опухоль.

Пациентка согласилась на операцию, ее провели в клинике «Медси» за более чем 200 тысяч рублей. По словам Альбины, на следующий день после хирургического вмешательства она обнаружила, что ее грудь почернела. Москвичка заявила, что врачи выписали ее с высокой температурой, посоветовав мазать раны зеленкой и «Финалгоном».

Материалы по теме:
«Она оперировала на кухне» Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
«Она оперировала на кухне»Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
1 января 2021
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

Через два месяца у пациентки начал гнить сосок. Она обратилась в другую клинику, где перенесла еще одну операцию. В ходе хирургического вмешательства Альбине заменили имплант и закрыли дыру в груди, пересадив часть кожи со спины.

В результате полученных повреждений москвичке дали III группу инвалидности. Сейчас Альбина находится в ремиссии, однако ее состояние ухудшается. Она обратилась Следственный комитет России и намеревается добиться возбуждения уголовного дела по статье «Халатность» и взыскания денежной компенсации.

Ранее сообщалось, что подросток из Екатеринбурга, который провалился в открытый люк с кипятком на улице 40 лет Октября и попал в реанимацию, теперь подключен к аппарату ИВЛ. В региональном ведомстве уточнили, что несовершеннолетнему оказывается вся необходимая помощь, вероятно, ему предстоит операция.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник врезался в часть Курской АЭС с ядерными отходами

      В Госдуме посоветовали места для отдыха в ноябрьские праздники

      Бывшая жена Гуфа арендовала квартиру в центре Москвы за сотни тысяч рублей

      Маск пообещал помощь сектору Газа

      Украина попросила у США импровизированные системы ПВО

      Стало известно об участии пяти тысяч солдат США в операции в Газе

      Фитнес-эксперт рассказала о правильной заминке после тренировки

      Названо самое опасное последствие распространенного в 2023 году штамма COVID-19

      Стало известно о массовом переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в одно подразделение

      В МИД России заявили о переходе Израиля к наземной операции в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости