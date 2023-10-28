Москвичка лишилась соска из-за халатности врачей

Врачи московской клиники удалили пациентке две груди вместо одной

47-летняя жительница Москвы решилась на удаление груди, чтобы обезопасить себя от рака, и лишилась соска из-за халатности врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам москвички по имени Альбина, в 2016 году она перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли в груди. Женщина добавила, что недавно у нее случился рецидив.

Альбина обратилась к онкологу-маммологу Рано Азимовой. По словам москвички, хирург порекомендовала ей заменить на импланты сразу две молочные железы, одна из которых была здоровой. Как заявила Азимова, если этого не сделать, во второй груди пациентки может развиться опухоль.

Пациентка согласилась на операцию, ее провели в клинике «Медси» за более чем 200 тысяч рублей. По словам Альбины, на следующий день после хирургического вмешательства она обнаружила, что ее грудь почернела. Москвичка заявила, что врачи выписали ее с высокой температурой, посоветовав мазать раны зеленкой и «Финалгоном».

Через два месяца у пациентки начал гнить сосок. Она обратилась в другую клинику, где перенесла еще одну операцию. В ходе хирургического вмешательства Альбине заменили имплант и закрыли дыру в груди, пересадив часть кожи со спины.

В результате полученных повреждений москвичке дали III группу инвалидности. Сейчас Альбина находится в ремиссии, однако ее состояние ухудшается. Она обратилась Следственный комитет России и намеревается добиться возбуждения уголовного дела по статье «Халатность» и взыскания денежной компенсации.

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