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08:39, 27 октября 2023Россия

Стало известно состояние упавшего в люк с кипятком российского подростка

Минздрав: упавшего в люк с кипятком в Екатеринбурге подростка подключили к ИВЛ

Фото: «112» / Telegram

Подросток из Екатеринбурга, который провалился в открытый люк с кипятком на улице 40 лет Октября и попал в реанимацию, теперь подключен к аппарату ИВЛ. Информацию о состоянии пострадавшего сообщили в Telegram-канале Минздрава по Свердловской области.

«Ребенок доставлен в ДГКБ номер 9. В данный момент находится в реанимации на ИВЛ, в тяжелом состоянии. Ожоги 50-55 процентов площади тела», — указано в сообщении. В региональном ведомстве уточнили, что несовершеннолетнему оказывается вся необходимая помощь, вероятно, ему предстоит операция.

Ранее сообщалось, что спасти упавшего в люк подростка помог проезжавший мимо таксист, который заметил случившееся и поспешил ему на помощь. Инцидент находится на контроле у прокуратуры.

Тем временем в Москве мужчина во время поездки на такси попытался расправиться с водителем. Пострадавший смог избежать удара ножом в шею, злоумышленника задержали.

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      Александра Синицына
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