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13:34, 28 октября 2023Россия

Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с аварией на шахте

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей на угольной шахте

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с аварией на угольной шахте в Караганде. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области», — говорится в сообщении президента.

Также Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших. «Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей», — добавил президент.

В результате взрыва на шахте имени Костенко, по последним данным, не смогли спастись 32 человека, поиски оставшихся под завалами шахтеров продолжаются. Воскресенье, 29 октября, в Казахстане объявлено днем траура по жертвам трагедии.

Ранее сообщалось, что в момент взрыва в шахте находились 252 человека, из них 205 вывели на поверхность сразу. За медицинской помощью обратились 18 пострадавших. На месте аварии продолжают работать спасатели, действует штаб.

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      Екатерина Улитина
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