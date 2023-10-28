Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с аварией на шахте

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей на угольной шахте

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с аварией на угольной шахте в Караганде. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области», — говорится в сообщении президента.

Также Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших. «Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей», — добавил президент.

В результате взрыва на шахте имени Костенко, по последним данным, не смогли спастись 32 человека, поиски оставшихся под завалами шахтеров продолжаются. Воскресенье, 29 октября, в Казахстане объявлено днем траура по жертвам трагедии.

Ранее сообщалось, что в момент взрыва в шахте находились 252 человека, из них 205 вывели на поверхность сразу. За медицинской помощью обратились 18 пострадавших. На месте аварии продолжают работать спасатели, действует штаб.