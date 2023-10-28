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07:46, 28 октября 2023Бывший СССР

Число жертв взрыва в шахте в Казахстане возросло до 16

Число жертв взрыва в шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 16

Число жертв ЧП в шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 16 человек, 30 шахтеров до сих пор числится пропавшим без вести. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании-собственника шахты «АрселорМиттал Темиртау».

Отмечается, что на поверхность из 252 работников выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. «На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Действует штаб», — говорится в сообщении компании.

В МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии

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      Екатерина Подвигина
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