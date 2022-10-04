Из загоревшейся российской шахты эвакуировали всех горняков

На Кузбассе из шахты «Ерунаковская-8», где произошел пожар, эвакуировали всех горняков

Всех горняков эвакуировали из кузбасской шахты «Ерунаковская-8», где произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании, комментарий которой есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации пресс-службы, при производстве работ по подключению скважины к трубопроводу, предположительно, загорелся химреагент. «Возгорание ликвидировано работниками участка УМГШО. Введен план ликвидации аварии», — заявил представитель компании.

В момент происшествия в шахте находились 243 человека, уточнили в пресс-службе. Все они выведены на поверхность. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на шахте «Каула» в Мурманской области произошел обвал. Жертвой происшествия стал один человек.