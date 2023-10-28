Маск задался одним вопросом про Украину

Маск задал вопрос о преследуемых Украиной священниках в ответ на шоу Карлсона

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал выпуск шоу известного журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

В превью к шоу Карлсона отмечается, что из «всех преступлений» американского президента Джо Байдена поддержка правительства Украины, которое бросает священников в тюрьму, является самой показательной. По мнению журналиста, после запрета в стране канонической церкви «практически никто в Соединенных Штатах ничего не сказал по этому поводу».

«Священников сажают в тюрьму?» — задал Маск вопрос в комментариях под выпуском.

Ранее Маск намекнул на необходимость Украины уступить России некоторые территории. По его мнению, подобные действия могут стать компромиссом в этом конфликте.

В октябре 2022 года Маск предлагал собственный план по урегулированию российско-украинского конфликта. В частности, он призвал признать Крым российской территорией, а на присоединенных к России территориям провести повторный референдум под наблюдением ООН. Подобную позицию бизнесмена назвали «проблемой для Белого дома».