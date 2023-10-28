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14:28, 28 октября 2023Россия

Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт ВСУ

Минобороны: поражен командно-диспетчерский пункт ВСУ на аэродроме Канатово
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские военные обстреляли аэродром Канатово в Кировоградской области. Об этом в субботу, 28 октября, сообщает официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, войска ударили по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил Украины. О потерях противника не сообщается.

При этом известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29. Утверждалось, что это произошло в районе поселений Дарьевка в Херсонской области и Терновка в Днепропетровской области.

Кроме того, российские военные сбили еще 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Затем средства ПВО перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и авиационные бомбы JDAM.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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      Варвара Кошечкина
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