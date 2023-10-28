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18:33, 28 октября 2023Спорт

«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

«Ростов» победил «Локомотив» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Ростов» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 1:0. На третьей минуте счет открыл полузащитник хозяев Кирилл Щетинин.

Таким образом, после 13 матчей «Локомотив» занимает пятое место в РПЛ, имея в активе 20 очков. «Ростов» находится на девятом месте, набрав 16 очков. Лидирует «Краснодар» с 28 очками.

В следующем матче «Ростов» на выезде сыграет с «Оренбургом» 6 ноября. «Локомотив» днем ранее примет московский «Спартак».

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      Анастасия Борисова
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