Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова

Актриса и внучка Максима Горького Дарья Пешкова умерла в возрасте 96 лет

Скончалась внучка писателя Максима Горького актриса Дарья Пешкова, ей было 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Вахтангова в Telegram-канале.

Дарья Пешкова в 1945 году поступила в Театральное училище имени Щукина, после его окончания была принята в труппу Вахтанговского театра, где проработала почти 75 лет. Пешкова получила известность благодаря ролям в постановках «Идиот», «Анна Каренина», «Живой труп», «Ромео и Джульетта».

Ранее стало известно, что скончалась актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова. Кирьяковой было 79 лет, она также снималась в таких проектах, как «Рожденная революцией», «Помнишь запах сирени…», «Жизнь и судьба» и «Пасечник».