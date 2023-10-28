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18:58, 28 октября 2023Культура

Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова

Актриса и внучка Максима Горького Дарья Пешкова умерла в возрасте 96 лет

Фото: Александр Максимов / РИА Новости

Скончалась внучка писателя Максима Горького актриса Дарья Пешкова, ей было 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Вахтангова в Telegram-канале.

Дарья Пешкова в 1945 году поступила в Театральное училище имени Щукина, после его окончания была принята в труппу Вахтанговского театра, где проработала почти 75 лет. Пешкова получила известность благодаря ролям в постановках «Идиот», «Анна Каренина», «Живой труп», «Ромео и Джульетта».

Ранее стало известно, что скончалась актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова. Кирьяковой было 79 лет, она также снималась в таких проектах, как «Рожденная революцией», «Помнишь запах сирени…», «Жизнь и судьба» и «Пасечник».

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      Екатерина Улитина
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