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15:35, 28 октября 2023Путешествия

В Госдуме посоветовали места для отдыха в ноябрьские праздники

Депутат Тарбаев посоветовал посетить в ноябре Калининград, Кавказ и Байкал

Фото: Ekaterina Sazonova / Unsplash

Россиянам в праздничные выходные 4-6 ноября следует посетить города Золотого кольца и Серебряного ожерелья России. Такой совет дал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, пишет «Газета.Ru».

«Если хочется чуть продлить осенний сезон — рекомендую поездку в Калининград и Калининградскую область. Осенью сюда стоит ехать за особой атмосферой приморских городков и на различные гастрофестивали», — сказал он.

По его словам, за лечебными процедурами и релаксом следует поехать в регион Кавказских Минеральных Вод. Их санатории предлагают свои услуги как с лечением, так и без, благодаря чему пользуются популярностью круглогодично.

«Альтернативный вариант — курорты Северного Кавказа, в частности Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни. Каждый из этих кавказских регионов интересен своей культурой, историей, разнообразием кухни и национальным колоритом», — добавил Тарбаев.

Любителям горнолыжных курортов депутат посоветовал съездить на Дальний Восток, например «Горный воздух» в центре Южно-Сахалинска, термальные источники Курильских островов, вулканы на Камчатке.

Тарбаев признался, что сам на ноябрьские праздники планирует поехать в Бурятию на озеро Байкал.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что в октябре и ноябре можно выгодно купить путевку, когда рынок перестраивается. По его словам, в России по экскурсионным направлениям стоимость снижается до 30 процентов. В первую очередь специалист посоветовал присмотреться к поездкам в Санкт-Петербург, Калининград, Карелию и Казань.

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      Анастасия Яланская
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