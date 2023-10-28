В России вырос спрос на посвященные Хеллоуину товары

«Ъ»: в России вырос спрос на товары и услуги, посвященные Хеллоуину

В России вырос спрос на товары и услуги, посвященные Хеллоуину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные маркетплейсов и торговых сетей.

По данным издания, маркетплейс «Авито» зафиксировал, что спрос на маски по сравнению с прошлым годом вырос в полтора раза, на декоративные тыквы — на 71 процент, а на другие праздничные предметы интерьера — на 85 процентов.

Рост интереса к товарам для Хеллоуина заметили на в маркетплейсе Ozon — продажи всего, связанного с этим праздником, увеличились на площадке в 2,7 раза.

Одновременно с этим владельцы баров, кафе и ресторанов ожидают рост числа посетителей — в заведениях запланированы тематические вечеринки. В компании «Ванчугов и партнеры», специализирующейся на управлении торговыми центрами, предрекли, что одно только тематическое оформление помещений может привлечь в заведения дополнительные 5-7 процентов посетителей.

Ранее в Якутии власти официально запретили школьникам праздновать Хеллоуин. Позднее появилась информация, что в Краснодарском крае российским школьникам через электронные дневники разослали видео, в котором протоиерей Александр Игнатов призывает детей не праздновать Хеллоуин.