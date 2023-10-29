Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе
Президент США Байден и премьер Израиля Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе. Об этом сообщили в Белом доме.
Политики отметили приоритетность защиты гражданских лиц. Байден и Нетаньяху также обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.
Американский лидер заявил, что необходимо немедленно и значительно увеличить поток гуманитарной поддержки для удовлетворения потребностей мирных жителей в Газе.
Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц утверждала, что Израиль приостановил планы широкомасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными — такое решение было принято по согласованию с Соединенными Штатами.