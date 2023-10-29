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14:46, 29 октября 2023Спорт

Экс-игрок «Питтсбурга» скончался после пореза шеи коньком во время матча

Экс-игрок «Питтсбурга» Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча

Фото: Gregory Vasil / Getty Images

Экс-игрок «Питтсбург Пингвинс» Адам Джонсон скончался после пореза шеи коньком во время матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X.

«Адам всегда будет частью семьи "Пингвинс". Для нас было честью наблюдать, как он воплощает свою мечту играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)», — заявили в пресс-службе команды.

29-летний Джонсон выступал в сезоне-2023/2024 за «Ноттингем Пантерс». 28 октября во втором периоде матча британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс» хоккеист получил случайный удар по горлу лезвием конька и потерял сознание. Встреча была остановлена, игрока доставили в больницу.

За «Питтсбург» Джонсон играл с 2018 по 2020 год. Вместе с командой он провел 13 матчей в НХЛ, забросил одну шайбу и совершил три результативные передачи.

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      Андрей Стрельцов
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