Глава Северной Осетии прокомментировал беспорядки в Дагестане

Глава Северной Осетии Меняйло назвал беспорядки в Дагестане провокацией извне

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал беспорядки в Дагестане спланированной извне провокацией. Об этом написал в своем в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Северный Кавказ является многонациональным и многоконфессиональным краем. «Уверен, что всплеск ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем в соседних регионах, подогревается из-за пределов нашей страны!» — заявил он.

Также Меняйло добавил, что понимает чувства мусульман, которые хотят выразить поддержку Палестине. «Но поддержка — это не значит, что нужно проявлять агрессию по отношению к людям какой бы то ни было национальности!» — написал он.

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля.