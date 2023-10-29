Дагестанский депутат раскритиковал штурм аэропорта в поисках евреев

Депутат Хамзаев назвал негативную ситуацию со штурмом аэропорта в Дагестане

Штурм аэропорта в Махачкале из-за прибытия в него рейса из Израиля — негативный факт, считает депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал действия толпы, которая ворвалась на территорию воздушной гавани, чтобы найти евреев.

«Три-четыре дня назад в социальных сетях было понятно, что кто-то тему педалирует о том, что напряжение по этому вопросу. Эскалация повышается, градус повышается — это было понятно. (…) Я оцениваю это крайне негативно. Я считаю, что проявление любой формы антисемитизма — это обратная сторона в том числе фашизма. То, что там люди подогретые — это факт. То, что их кто-то обманул — это тоже факт. Вчера в Хасавюрте про хостел "Фламинго" говорили, что там есть представители Израиля, оказалось на самом деле не так», — сказал депутат.

Вечером 29 октября толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива. Местные жители стали сносить забор и проверять машины, в том числе автозаки. Также они отобрали паспорт у одного мужчины, приняв его за еврея.

Толпа заблокировала вход в здание, раздаются крики «Аллаху Акбар», и видны флаги Палестины. Люди уже прорвались на взлетно-посадочную полосу. RT сообщает, что на место прибыл спецназ.