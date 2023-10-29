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00:30, 29 октября 2023Россия

Кадыров обвинил Израиль в фашизме

Кадыров заявил, что израильский фашизм в Палестине не уступает гитлеровскому

Израильский фашизм по своей жестокости в отношении Палестины превосходит гитлеровский. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Политик указал, что жертвами «ужасающего акта геноцида» со стороны Тель-Авива стали несколько тысяч невинных людей. При этом те, кто ратовали за права человека, не только не осуждают действия Израиля, но и оказывают ему всяческую помощь.

Он рассказал, что палестинские дети обращаются к нему за помощью. «Что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова?» — задался вопросом чеченский лидер.

Кадыров сообщил, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова подготовил гуманитарную помощь для 20 тысяч семей в Палестине.

9 октября Кадыров заявил, что Москва поддерживает Палестину и выступил за прекращение огня в секторе Газа. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Россия поддерживает связи и с Палестиной, и с Израилем.

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      Марина Совина
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