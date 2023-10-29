Конор Макгрегор заявил, что хотел бы вернуться в октагон в апреле 2024 года

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал предполагаемые сроки возвращения в октагон. Его слова приводит MMA Junkie.

Макгрегор заявил, что хотел бы вернуться в октагон в апреле 2024 года. «Хотелось бы и раньше, однако надо быть реалистом — я должен вернуть нормальную спортивную форму. Ради моих поклонников», — объяснил он.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.