Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
1:0
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Барыс
1:2
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
5:2
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:1
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Нефтехимик
2:1
3-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
17:29, 29 октября 2023Спорт

Макгрегор назвал предполагаемые сроки возвращения в октагон

Конор Макгрегор заявил, что хотел бы вернуться в октагон в апреле 2024 года

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал предполагаемые сроки возвращения в октагон. Его слова приводит MMA Junkie.

Макгрегор заявил, что хотел бы вернуться в октагон в апреле 2024 года. «Хотелось бы и раньше, однако надо быть реалистом — я должен вернуть нормальную спортивную форму. Ради моих поклонников», — объяснил он.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Больница Красного Креста в Газе с 12 тысячами людей попала под обстрел

      ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»

      ВСУ нанесли ракетный удар по школе в ЛНР

      «Хезболла» обстреляла израильских солдат у границы Ливана

      Уголовное дело возбудили по факту возгорания российского нефтерезервуара

      «Динамо» прервало пятиматчевую серию без побед в РПЛ

      ВОЗ отказалась эвакуировать больницы из сектора Газа

      В Чехии отреагировали на предложение выйти из ООН

      Необычный безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Подмосковье

      Медведев перечислил десять факторов деградации Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости