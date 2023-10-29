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15:49, 29 октября 2023Культура

МакSим рассказала про предательство близких во время ее пребывания в коме

Певица МакSим рассказала, как во время комы близкие хотели отнять ее дочерей

Кадр: Надежда Стрелец / Youtube

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что во время ее комы близкие хотели отнять ее дочерей, оформив опеку над ними. О предательстве родственников она поведала в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

МакSим рассказала, что во время своего беспомощного состояния и пребывания в коме близкие люди пытались оформить опеку над ее дочерями Александрой и Марией, чтобы завладеть имуществом.

Кроме того, продолжила артистка, некоторые сотрудники ее команды ставили вместо нее подпись на важных документах. «Оказалось, некоторые, с кем я работала много лет, и настолько им доверяла, что не проверяла ничего, подписывали какие-то документы моей подписью, пока я в коме», — рассказала МакSим. При этом она добавила, что подозревала о махинациях, но после не стала устраивать разборки.

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Певица отметила, что просто рассталась с нечестными членами команды, и ей стало легче. МакSим добавила, что не всегда прислушивалась к интуиции, и зря. «Если мозгов не так много, то интуиция в порядке. Но я ее не слушала иногда, к сожалению. Я знала, что эти люди льстят, подворовывают. Просто я не знала в каких количествах», — призналась певица.

Ранее МакSим рассказала о реабилитации после комы, в которую она впала из-за осложнений коронавируса. По ее словам, специалисты занимались с ней дыханием, вместе выходили на прогулку.

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      Алиса Дмитриева
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