МакSим дважды пережила остановку сердца во время комы

Российская поп-певица МакSим рассказала, что во время пребывания в искусственной коме дважды пережила остановку сердца. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак.

«Может, это нельзя говорить, я не знаю. Был подключен аппарат ЭКМО, а он заменяет работу сердца. Если бы его не было, ничего бы не получилось», — отметила исполнительница.

По ее словам, она понимала, что близка к смерти, но при этом испытывала спокойствие. Артистка заявила, что после смерти «все только начинается», а жизнь «по ту сторону» более реальна, чем та, в которой мы находимся.

«Я ощущаю какое-то потрясающее спокойствие. И не могу не вспомнить тот момент, когда я еще не могла ходить, меня подвезли в кресле к открытому окну. Мне сказали: "Приготовься, эмоции будут такие же как у всех, кто впервые встал с кровати из твоего положения". И, действительно, я это прочувствовала, я просто смотрела на деревья, и у меня текли слезы», — сказала МакSим.

Певица была госпитализирована 16 июня, через три дня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. МакSим сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния поп-звезду ввели в искусственную кому.

3 августа представительница МакSим сообщила, что певица в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя МакSим выписали из больницы.