«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

«Манчестер Сити» со счетом 3:0 обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Манчестерское дерби завершилось со счетом 3:0 в пользу горожан. Дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, один из мячей забивший с пенальти. Разгромным счет сделал полузащитник Фил Фоден с передачи Холанда.

Холанд упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ. На счету 22-летнего норвежского форварда теперь 11 забитых мячей.

«Сити» с 24 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Юнайтед», в активе которого 15 очков, идет на восьмой строке.

В следующем туре «Сити» дома сыграет против «Борнмута». «Юнайтед» на выезде встретится с «Фулхэмом». Обе игры пройдут 4 ноября.