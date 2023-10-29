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18:24, 29 октября 2023Мир

В Чехии отреагировали на предложение выйти из ООН

Глава МИД и премьер Чехии не поддержали идею Минобороны о выходе страны из ООН

Фото: Jon Nazca / Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и глава МИД страны Ян Липавский не поддержали идею главы Минобороны Яны Черноховой о выходе из ООН. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РИА Новости.

По словам премьера страны, он с пониманием отнесся к высказыванию Черноховой, но считает, что Чехия должна отстаивать свою позицию, оставаясь в ООН, даже несмотря на то, что организация своей резолюцией не осудила действия ХАМАС.

Глава МИД Липаевский, комментируя высказывание Черноховой, отметил, что правительство вряд ли станет рассматривать заявление министра обороны, и напомнил, что устав ООН был создан после Второй мировой войны и его базовые принципы «дают Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки, в которых можем действовать».

29 октября министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу республики из ООН из-за принятой резолюции по Израилю. Она заявила, что принятый ООН документ выражает поддержку террористам.

В свою очередь в ХАМАС приветствовали принятие Генассамблеи ООН резолюции по Ближнему Востоку.

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      Владимир Седов
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