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00:54, 29 октября 2023Мир

Президент МККК рассказала об уровне страданий в секторе Газа

Президент МККК Сполярич заявила, что потрясена уровнем страданий в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич заявила, что потрясена уровнем человеческих страданий в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это катастрофический провал, с которым мир не должен мириться», — сказала она, призвав стороны конфликта немедленно прекратить эскалацию.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что израильский фашизм по своей жестокости в отношении Палестины превосходит гитлеровский. Он также сообщил, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова подготовил гуманитарную помощь для 20 тысяч семей в Палестине.

28 октября официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд обвинил Израиль в препятствовании процессу доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Дипломат отметил, что Египет «не жалеет и не пожалеет» никаких усилий для обеспечения быстрой доставки чрезвычайной помощи в Газу.

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      Марина Совина
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