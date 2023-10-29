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15:20, 29 октября 2023Россия

Стало известно о планах Путина на следующую неделю

Путин планирует международные контакты и встречу с Общественной палатой

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В планах президента России Владимира Путина на следующую неделю стоят переговоры с зарубежными коллегами, пишет ТАСС.

Кроме того, Путин планирует встретиться с новым составом Общественной палаты. Также он проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности.

В День народного единства (4 ноября) президент возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Сегодня, 29 октября, Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. В своем обращении президент назвал Эрдогана дорогим другом и указал, что Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене.

Днем ранее Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с аварией на угольной шахте в Караганде.

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      Анастасия Яланская
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