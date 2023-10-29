Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть отобранных Западом детей

МИД РФ: украинцы попросили Россию помочь вернуть отобранных Западом детей

В постпредство России при ООН с весны 2023 года обратились десятки проживающих в странах Запада украинских семей. Они попросили помочь им вернуть отобранных службами этих государств детей, рассказал директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в эфире Первого канала.

«Сами обратившиеся нам откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», — уточнил он.

По словам Лукьянцева, подобные обращения продолжают поступать, а Россия старается разобраться в каждом конкретном случае.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что в постпредство РФ при организации обратилось большое количество людей с просьбой помочь вернуть детей, отобранных властями европейских стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не поддерживает открытые переговоры по ситуации вокруг Украины. Министр обвинил Запад в избегании честного диалога и подчеркнул, что в риторике оппонентов слышны лозунги о «вторжении», «агрессии» и «аннексии». В частности, никто из западных лидеров не высказывался о глубинных причинах проблемы.

