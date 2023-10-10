Глава МИД России Лавров обвинил Запад в избегании честного диалога по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не поддерживает открытые переговоры по ситуации вокруг Украины. Об этом он написал в статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности», опубликованной на сайте ведомства.

Министр обвинил Запад в избегании честного диалога и подчеркнул, что в риторике оппонентов слышны лозунги о «вторжении», «агрессии» и «аннексии». В частности, никто из западных лидеров не высказывался о глубинных причинах проблемы.

«Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает. Для честного диалога аргументов у него нет», — заключил автор публикации.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса объявил глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он уточнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.