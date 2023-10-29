Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

В Черниговской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

В ночь с 28 на 29 октября воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно им, первым сигнал тревоги прозвучал в Сумской области в 0:12 (время совпадает с московским) 29 октября.

Ранее сообщалось, что вечером 28 октября в подконтрольном Киеву Херсоне вновь были слышны звуки взрывов. Как уточнил назначенный украинскими властями глава администрации города Роман Мрочко, взрывы раздаются в прибрежных районах города. Объявлялась воздушная тревога.

Накануне вечером, 27 октября, Мрочко сообщил о «мощном взрыве» в городе. Перед этим, в 18:17 (время совпадает с московским), в подконтрольной Украине части региона была объявлена воздушная тревога. Мрочко указал, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.