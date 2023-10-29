Врач указала на распространенную ошибку при похудении

Многие люди, борющиеся с лишним весом пропускают приемы пищи, чем вредят себе, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. На распространенную ошибку при похудении профессор указала в своем Telegram-канале.

Из-за больших перерывов между основными приемами пищи в ЖКТ скапливается облегчающий пищеварение секрет, объяснила врач. Его застой может привести к воспалению и даже заболеваниям, предупредила она. К тому же, по словам Павловой, при подобном графике неправильного питания возрастает риск съесть больше позже.

Хуже всего, если вы пропускаете завтрак. Это самый важный прием пищи. Утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высокая, и в этот момент нужно обязательно плотно поесть, употребляя и белки, и углеводы. Завтрак помогает поддерживать здоровье, а его пропуск приводит к затяжной усталости в течение всего дня

Зухра Павлова эндокринолог, профессор

Павлова отметила, что можно приучить себя завтракать. И организм адаптируется под новый график также, как ранее он привык не получать пищу по утрам.

Правильное питание заключается в регулярном восполнении энергии (три-четыре раза в день) при сокращении порций, если нужно похудеть, объяснила эндокринолог. Она напомнила, что в каждом приеме пищи должно быть 30 процентов белков, столько же жиров и 40 процентов углеводов.

Напоследок Павлова заявила, что от рациона зависит 90 процентов успеха в борьбе с лишним весом. При этом неправильное питание способно испортить результат даже при интенсивных тренировках, подытожила врач.

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