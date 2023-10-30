Белоруссия подтвердила готовность поддержать процесс переговоров Москвы и Киева

Глава МО Белоруссии Хренин: Минск готов поддержать переговоры Москвы и Киева

Минск готов поддерживать переговорный процесс между Москвой и Киевом. О готовности быть переговорной площадкой заявил глава Министерства обороны (МО) Белоруссии Виктор Хренин на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, цитирует РИА Новости.

«Мы по-прежнему готовы всемерно содействовать его мирному урегулированию и выступать переговорной площадкой», — сказал он.

Министр отметил, что украинский конфликт угрожает глобальной безопасности. По его словам, ситуация на Украине служит неисчерпаемым источником для пополнения нелегальных рынков вооружений. Кроме того, есть высокая вероятность масштабных экологических катастроф, добавил Хренин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для мирного переговорного процесса по Украине нужна отмена декрета Киева о запрете переговоров. Он подчеркнул, что театральные жесты в этом случае не помогут.